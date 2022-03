l'arresto

Il tempestivo intervento dei militari ha evitato il peggio. L'uomo si è scagliato anche contro uno di loro, ferendolo a una mano.

Torna a casa ubriaco e si chiude in camera con la figlia ventenne per picchiarla. Il tempestivo intervento dei carabinieri, dopo che la sorella minore della ragazza ha chiamato il 112, ha evitato il peggio. Il padre è stato arrestato per lesioni personali aggravate e per resistenza.

Torna a casa ubriaco e picchia la figlia, la sorellina chiama i carabinieri

E' successo nella tarda serata di domenica a in un’abitazione di Coccaglio. Quando il 62enne di origini indiane è rincasato dopo la serata al bar è scoppiata una violenta lite in famiglia: l’uomo si è scagliato contro la moglie e i tre figli, per poi rinchiudersi in una camera per picchiare la primogenita che aveva tentato di farlo rinsavire.

Spaventati dalla furia del 62enne, la moglie e gli altri figli hanno chiamato il 112 e sul posto si è precipitata una pattuglia della Sezione radiomobile della Compagnia di Chiari. Uditi i lamenti della giovane, i militari sono riusciti a farsi aprire la porta: nella camera da letto c’erano l’uomo seminudo e la figlia ventenne terrorizzata. Ma anche di fronte ai carabinieri il 62enne non ha accennato a volersi calmare e, dopo averli insultati e minacciati, si è scagliato contro di loro per prenderli a calci. Nella colluttazione uno dei due militari è rimasto ferito, ma l’uomo è stato immobilizzato e ammanettato. La figlia ventenne è stata portata in ospedale a Chiari per gli accertamenti del caso. Con lei anche il carabiniere ferito alla mano, giudicata guaribile in 15 giorni.

Il 62enne, invece, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni aggravate. La direttissima si è svolta lunedì mattina in Tribunale a Brescia: l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto l’obbligo di firma. Ma la sua posizione potrebbe aggravarsi a seguito della segnalazione del pm per maltrattamenti in famiglia.