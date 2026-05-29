Torbole Casaglia, sorpresi a rubare in una villa si lanciano dal balcone: due arresti

Sorpresi a rubare in una villa, hanno tentato una fuga disperata lanciandosi dal balcone: un salto di quattro metri costato ai due ladri un viaggio in ospedale, per poi essere arrestati dai carabinieri della Compagnia di Chiari.

Sorpresi a rubare in una villa si lanciano dal balcone: due arresti

É successo nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio 2026. Erano circa le 3.30 quando i militari hanno ricevuto la segnalazione di un furto in corso una villa in via Pace, a Torbole Casaglia. Giunti sul posto, i militari della sezione Radiomobile di Chiari hanno ispezionato l’abitazione e notato una serranda divelta: per terra, vicino a una grondaia, hanno trovato invece gli attrezzi da scasso e altri materiale utilizzato dai ladri per travisarsi. Subito dopo hanno visto i due ladri che, capendo di essere finiti in trappola, hanno tentato una fuga rocambolesca, uscendo dalla finestra appena forzata e lanciandosi dal balcone per circa 4 metri.

Ladri in ospedale

Un tentativo inutile, costato alla coppia di ladri – due 41enni – soltanto dei traumi alle gambe. Uno di loro è stato immediatamente raggiunto e immobilizzato dai militari. Il complice invece è riuscito ad allontanarsi saltando dal lato opposto della struttura, ma non è andato lontano. I carabinieri lo hanno trovato pochi minuti dopo, rannicchiato tra le siepi del giardino della villa nel tentativo di nascondersi.

I ladri sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118 – intervenuto su richiesta dei carabinieri – per poi essere arrestati in concorso per il reato di furto aggravato e condotti in carcere. La refurtiva, recuperata durante la perquisizione, è stata subito restituita alla proprietaria dell’abitazione, che in quel momento non si trovava in casa ed è stata informata dell’accaduto.