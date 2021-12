Tir si ribalta sulla Sp19, trasportava prefabbricati in cemento

Su strada

Le cause che hanno portato al ribaltamento del tir sono al vaglio della Polstrada.

Attimi di grande apprensione quelli vissuti nel pomeriggio di ieri (martedì 21 dicembre).

L'allarme

Nel pomeriggio intorno alle 15.30 è stato dato l'allarme, come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) in codice giallo. Contemporaneamente l'allarme è giunto alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia ai quali è stato richiesto soccorso tecnico urgente per il ribaltamento di un autoarticolatotra sulla Sp19, all'altezza dello svincolo che collega il casello di Brescia sud direzione ovest sul territorio di Poncarale.

Il trasferimento in ospedale

L'autoarticolato trasportate prefabbricati cementizi, per cause al vaglio della Polstrada, ha investito la cuspide dello svincolo, ribaltandosi. La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta in posto, ha collaborato col 118 per immobilizzare il ferito e trasferirlo in sicurezza in ambulanza. L'uomo, 43enne, è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia dove è giunto alle 16.47.