Tir si ribalta a Rovato: traffico in tilt

Attimi di apprensione questa mattina (lunedì 28 aprile 2025) a Rovato. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco prima dell 9 in codice rosso in via 1 Maggio sulla rotonda nei pressi del supermercato Eurospin. Qui un camion si è ribaltato, rovesciando il carico. Il conducente è rimasto ferito (fortunatamente non in modo grave). Le lunghissime operazioni di recupero del veicolo hanno paralizzato il traffico all'ingresso di Rovato. In particolare, la deviazione forzata del traffico verso la rotonda delle piscine ha provocato code e disagi, con ricadute inevitabili anche sulla rotatoria Bonomelli e su via Franciacorta.

Dove si è verificato il sinistro

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire sul posto la Polizia Locale di Rovato, i Vigili del Fuoco e l'ambulanza di Volontari di Bornato: in supporto sono sopraggiunti i carabinieri. L'unico ferito è l'autista del tir, un 58enne. L'uomo, al netto della paura, non risulta in gravi condizioni; è stato comunque trasportato in codice giallo all'ospedale di Chiari.

