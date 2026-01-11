«The Ideal Town» si espande e conquista i social network.

The Ideal Town: le parole del suo ideatore

La «Città Ideale» di Remedello continua a stupire e incantare, non solo i visitatori che negli anni hanno potuto ammirarla dal vivo, ma ormai anche migliaia di persone sul web. Il suo ideatore, Roberto Scalmana, ha infatti raggiunto quasi 18 mila follower su Instagram, diventando un vero e proprio fenomeno social grazie ai video in cui racconta, con passione e cura, la crescita di questo straordinario mondo in miniatura.

La piccola città è il frutto di un progetto divenuto negli anni un’opera unica nel suo genere. Le sue architetture, ponti, piazze, chiese, borghi e strade raccontano una creatività fuori dal comune, insieme a un lavoro minuzioso che colpisce chiunque la osservi. Negli ultimi giorni Scalmana ha annunciato, proprio attraverso un video sui social, un nuovo progetto destinato a trasformare ancora una volta la geografia della sua città in miniatura. «Da mesi ci sto pensando – racconta – ho già fatto diversi progetti e schizzi, anche grazie alle viste dall’alto realizzate con il drone».

Il racconto di Roberto Scalmana

Nei giorni scorsi l’idea ha cominciato a prendere forma e Roberto ha deciso di spoilerarci qualcosa: «In queste settimane i lavori nella città ideale procedono a pieno regime, tra i vari progetti è stato appena completato un nuovo importante pezzo di quartiere nella parte alta della città ed è stato realizzato il primo mulino funzionante. L’ultimo dei progetti iniziati riguarda la realizzazione di una nuova grande strada che attraverserà il territorio della città ideale; con i suoi quasi 30 metri si collegherà alla strada principale già esistente portando la lunghezza totale a circa 50 metri. Avrà l’aspetto di una strada romana completamente lastricata; la larghezza arriva a 40 cm, permettendo comodamente il passaggio ai visitatori. Supererà un dislivello di circa 3 metri, con una pendenza di circa il 10%. Lungo il percorso attraverserà il fiume con un ponte anch’esso, per coerenza con la strada, di tipo romano, permettendo così di inserire riferimenti di un’epoca ancora troppo poco rappresentata. Lo spessore della carreggiata si aggira sui 10 cm; la quantità stimata di malta di cemento si aggira attorno alle 2 tonnellate, per una quantità di circa 25000 sampietrini, sempre realizzati in malta di cemento».

Un sogno diventato realtà

Insomma, il progetto ancora in fase di sviluppo mostra già l’ampiezza della visione di Scalmana: un lavoro che unisce ingegneria, architettura, modellismo, ma soprattutto dedizione e immaginazione. Ed è proprio questa combinazione a renderlo così amato sui social network, dove ogni aggiornamento sulla sua città genera entusiasmo, curiosità e un crescente senso di comunità attorno al suo lavoro.

La «The Ideal Town» continua il suo cammino: da passatempo a opera d’arte che vive, cresce e ispira, un mattone dopo l’altro.

La gallery della strada in costruzione