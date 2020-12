Tetto in fiamme, Vigili del fuoco in azione a Chiari

E’ successo a Chiari, in via Rogge sera. Un tetto ha preso fuoco intorno alle 17.30. Sul posto i Vigili del fuoco di Chiari e Palazzolo che stanno ancora lavorando mentre è da poco andata via la sezione di Brescia.

Tetto in fiamme, tre squadre di Vigili del fuoco in azione

I pompieri stanno ancora lavorando, ma fortunatamente le fiamme sono rimaste circoscritte e non si è verificato il peggio. Intorno alle 17.30, a Chiari, ha preso fuoco un tetto in via Rogge sera, nella campagna clarense. Si tratta della mansarda di un edificio, non abitata. Infatti, nessuno è rimasto ferito. Hanno risposto alla chiamata d’aiuto ben 3 squadre dei Vigili del fuoco: Chiari, Palazzolo e Brescia stanno ancora lavorando insieme per completare lo spegnimento.

La chiamata ai soccorsi

A lanciare l’allarme è stato Fabio Iore, uno dei proprietari della cascina agricola. Il fumo lo ha allarmato e la pronta chiamata ai soccorsi ha dunque permesso di evitare il peggio.