I Vigili del Fuoco a lavoro per diverse ore per domare l’incendio

Tetto in fiamme nella notte paura a Cadignano

Erano da poco passate le 3.30 di questa notte, quando in una cascina abitata in frazione Cadignano di Verolanuova, è divampato un incendio che ha interessato ampia parte del tetto.

Sul posto sono intervenute tre squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia e tre supporti con autoscala e due autobotti.

Per domare il grosso incendio le squadre del soccorso tecnico intervenute in via San Martino hanno lavorato tutta la notte e le fasi di bonifica sono ancora in corso. Al momento non si conoscono ancora le cause, che saranno oggetto di successivo accertamento.

Fortunatamente, seppur i proprietari fossero presenti all’interno dell’abitazione al momento dell’evento, non si sono registrati feriti.