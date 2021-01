Alle ore 3.18 del 22 dicembre tre squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia, provenienti anche da Chiari e Palazzolo, con il supporto di uno Snorkel sono stati attivati ed inviati a Erbusco per un incendio divampato sul tetto di un’abitazione.

Tetto in fiamme: famiglia senza casa per Natale

Ci sono volute ore per spegnere le fiamme in via San Giorgio a Villa Pedergnano. Nella mattinata di mercoledì 23 dicembre, infatti, i Vigili del fuoco erano ancora sul posto per le operazioni di messa in sicurezza. L’incendio sarebbe partito dalla canna fumaria, per cause in corso di accertamento. Quando la famiglia residente nell’abitazione si è resa conto di ciò che stava accadendo in piena notte il rogo era già molto esteso. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito o intossicato. L’edificio è stato dichiarato inagibile e quindi questo Natale già segnato dalla pandemia sarà ancora più triste per una famiglia erbuschese, privata provvisoriamente di una casa.