Tetti scoperchiati e serre danneggiate: il maltempo mette in ginocchio l'agricoltura bresciana

Tetti scoperchiati, serre danneggiate, coltivazioni in campo rase al suolo. Sono queste le prime segnalazioni dei gravi danni in campagna che i tecnici di Coldiretti Brescia stanno raccogliendo dopo la tempesta che nella notte e nella tarda mattinata di oggi (venerdì 21 luglio 2023) ha colpito gran parte della provincia: dalla Valle Camonica alla bassa pianura, senza risparmiare i laghi e le zone collinari.

“Il mais è tutto a terra – racconta Alessio Vitari giovane imprenditore di Comezzano-Cizzago - quello spigato e già quasi maturo si può raccogliere e salvare almeno la fibra, mentre per quello di seconda semina c’è poco da fare, il gambo è stato spezzato dal vento e non si alzerà più, resta solo da interrare e provare a riseminare”.

La grandine è l’evento climatico avverso più temuto dall’agricoltura in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle colture; sono infatti oltre 70 le tempeste di ghiaccio che nel mese di luglio hanno colpito la Lombardia. Un fenomeno che si ripete sempre con maggiore frequenza, ma a cambiare è anche la dimensione dei chicchi che risulta essere aumentata considerevolmente negli ultimi anni con la caduta di veri e propri blocchi di ghiaccio anche più grandi di una palla da tennis.

E proprio questa grandine ha colpito anche gli uliveti del lago d’Iseo:

“Questa è la seconda grandinata in pochi giorni che colpisce la mia azienda – racconta Nadia Turelli olivicoltrice di Sale Marasino e dirigente di Coldiretti Brescia – i chicchi erano grandi come uova e hanno provocato danni immediati ma anche a lungo termine alle olive che rischiano di essere attaccate da batteri che possono penetrare dalle ferite. Mai come quest'anno siamo sottoposti a eventi atmosferici molto forti che rischiano di distruggere il lavoro di un intero anno”.