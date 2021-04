Testimonia speciali per la campagna di vaccinazione di Pontoglio

L’Amministrazione promuove la campagna vaccinale anti Covid e lo fa in un modo… del tutto pontogliese. L’obiettivo consiste nel promuovere l’adesione ai vaccini affinché si possa uscire il prima possibile da questo periodo di restrizioni.

Persone speciali, per un mega obiettivo. Quando ci mettono la faccia persone di fiducia, tutto diventa più semplice.

Questa iniziativa nasce dell’importanza di vaccinarsi. Per combattere questa pandemia che ci vede coinvolti ormai da più di un anno, abbiamo voluto adattarla, facendola su misura per la nostra comunità, utilizzando l’appello di Regione Lombardia che invita la popolazione ad aderire alla campagna vaccinale, riteniamo sia veramente importante aderirvi ed essere il numero maggiore possibile. Abbiamo deciso di coinvolgere persone stimate, ben viste e conosciute, del nostro territorio, rendendoli “testimonial speciali” al vaccino, per cercare di convincere il maggior numero di dubbiosi. Vaccinarsi è un piccolo gesto, ma dal senso autentico di altruismo, se lo facciamo tutti fa la differenza, non è un obbligo, ma un dovere civico, è un vero e proprio atto d’amore verso le persone che amiamo e che non vediamo l’ora di riabbracciare continuando a viverle nella quotidianità dei gesti, per rivedere i sorrisi dei nostri bambini mentre giocano, per tornare a ridare quella carezza ai nostri nonni, per tornare a starsi accanto. Pontoglio si è sempre fatta valere e riconoscere come una comunità altruista e sempre pronta a tendere la mano, laddove ce ne fosse il bisogno, facciamoci trovare pronti anche questa volta e sono certo che torneremo a vivere liberi senza la paura di starci vicino”.