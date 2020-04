Test sierologici: alcuni sono stati eseguiti anche a Orzinuovi

Test sierologici si o no? Se lo stanno chiedendo in molti e alcuni in città hanno già provveduto a chiamare degli esperti per poterli provare.

Test sierologici anche a Orzinuovi

Hanno chiamato un’azienda veneta che ha messo a disposizione un’esperta per poterli effettuare al proprio domicilio e a pagamento. E’ questo quello che hanno fatto alcuni orceani nei giorni scorsi: hanno chiamato un’esperta di un’azienda autorizzata del Veneto per poter avere delle riposte alle domande che ognuno di noi si pone in quarantena. Un’orceana, ha raccontato nei giorni scorsi la sua esperienza.

“Abitavo con mia mamma che ha iniziato ad avere una febbre leggera a fine febbraio – ha raccontato un’orceana – L’ho allontanata dai miei famigliari, chiudendomi in casa con lei. La febbre si è alzata ed è peggiorata. Dopo 20 giorni sono riuscita a farle avere l’ossigeno in casa e dopo due giorni è morta. Era il 20 marzo. Sono sempre stata a contatto con lei, lavandola, cambiandola, baciandola,accarezzandola cercando di rassicurarla, sempre senza guanti e mascherina per non spaventarla, ma consapevole di quello che mi sarebbe potuto accadere. Non le fanno il tampone ma hanno scritto “sospetto covid19″. Ho deciso da sola di mettermi in qurantena e mi sono informata per sapere se a Orzinuovi o nelle vicinanze esistono strutture per fare un test sierologico: voglio tutelare i miei famigliari e non infettare altre persone. Ho deciso di affidarmi a dei veri professionisti titolari di un laboratorio analisi in Veneto ed e’ così che ho fatto il test a domicilio, a pagamento, a mie spese e senza dover chiedere autorizzazioni a nessuno, è un mio diritto. Risultato test: positiva infettante, si decide per una lastra ai polmoni, per sicurezza avendo avuto in precedenza 2 anni fa una forte polmonite”.

“Non è saggio affidarsi a esami al di fuori delle indicazioni sanitarie”

In merito al polverone che si è alzato si è espresso l’assessore al Bilancio, nonché consigliere Regionale, Federica Epis.

“I test sierologici partiranno in modo progressivo, ma massivo a partire dal 21 aprile – ha spiegato – Sono test elaborati attraverso la proficua collaborazione tra Regione Lombardia e Istituto di ricerca del Policlinico San Matteo di Pavia. Solo ed esclusivamente questi test per ora hanno il certificato di affidabilità di Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco e di FDA, l’Agenzia americana, che garantisce un’altissima affidabilità nei risultati. Ora siamo in attesa della certificazione CE. L’efficacia di test diversi non è invece dimostrata in modo scientifico, per questo motivo non sono stati autorizzati da Regione Lombardia e nemmeno dalle ATS territoriali. Da parte della popolazione non è quindi saggio affidarsi ad esami al di fuori delle indicazioni delle strutture sanitarie, perché il rischio di falsi esiti è molto alto con la conseguenza di ottenere informazioni sbagliate o parziali sul proprio stato di salute. Non possiamo impedire probabilmente a un libero professionista di esercitare la sua professione, sebbene debba essere svolta con le modalità corrette presso il domicilio dell’utente e non certo in strada. Il professionista stesso è tenuto ad informare i cittadini sull’inaffidabilità del test. Mi auguro che ancora una volta gli orceani si comportino responsabilmente. Gli Spedali civili di Brescia sarà tra i a fare i test sierologici, prioritariamente al personale sanitario, poi a chi ha bisogno di lavorare e alle fasce di popolazione a rischio. Coloro che per ogni motivo avessero fatto il test al di fuori del servizio sanitario non è in alcun modo esonerato dai comportamenti di sicurezza e prevenzione del Covid19”.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE