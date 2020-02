Terrot Italy: un incontro per affrontare la procedura di licenziamento collettivo

Terrot Italy: un incontro per affrontare la procedura di licenziamento collettivo

Si è svolto in mattinata presso la sede di Cazzago San Martino l’incontro con lo studio legale che rappresenta la Direzione Aziendale rispetto alla procedura di licenziamento collettivo causa cessazione di attività inviata lo scorso 13 febbraio.

Situazione difficile

L’azienda ha evidenziato una situazione particolarmente difficile a livello internazionale che coinvolge l’intero gruppo, con una notevole sofferenza di mercato anche per quanto concerne la capo gruppo Terrot GmbH con sede a Chemnitz (Germania).

I vertici ritengono quindi ineluttabile la decisione di cessare l’attività nella sede italiana di Cazzago S.Martino e, a fronte di una situazione finanziaria molto critica, di depositare nei prossimi giorni l’istanza di fallimento in proprio presso il Tribunale di Brescia.

I sindacati

La Rappresentanza Sindacale e la FIM CISL di Brescia hanno sollecitato, richiesto e ribadito di valutare interventi alternativi, quale il ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria che, a questo punto sarà a discrezione del Curatore Fallimentare che verrà nominato dal Giudice che decreterà il Fallimento aziendale.

Anche rispetto alla mensilità di gennaio non percepita, purtroppo, non ci sono state risposte, in quanto la messa in liquidazione preclude qualsiasi possibilità di pagamento in tempi brevi.

Lavoratrici e lavoratori, assistiti dalla FIM CISL di Brescia, a fronte della situazione continuano il loro costante e regolare presidio al di fuori dell’azienda.

