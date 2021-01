Terremoto in Croazia, aiuti dalla Franciacorta.

Aiuti

Un inizio anno all’insegna della solidarietà in Franciacorta. Un provagliese ha attivato una raccolta in soccorso alle persone colpite dal terremoto in Croazia. Il punto di raccolta degli aiuti è la sede di Soccorso Pubblico Franciacorta a Rodengo Saiano. La raccolta verrà fatta oggi, venerdì 1 gennaio, e sabato 2 gennaio: domenica 3 due furgoni porteranno i beni in Croazia.

Raccolta

Si può donare dagli alimenti, ai beni per l’igiene personale ma anche coperte, cuscini, vestiti pesanti, stufe elettriche. La Croce Rossa Croata ha stilato un elenco di beni necessari. Alimenti: Farina di grano tenero 1 Kg; Olio vegetale o di girasoli 1 litro; Riso 1 kg; Zucchero 1 kg; Sale fino da cucina 1 kg; Pasta maccheroni o spaghetti; Zuppa in buste; Scatolette di tonno e simili; Scatolette di carne e simili; Spalmabili tipo marmellate / nutella e simili; Latte a lunga conservazione 1 litro; Pane in cassetta o fette biscottate; Acqua da 0,5 – 1 – 1,5 – 5 litri; Frutta secca di tutti i tipi.

Igiene personale: Sapone mani; Shampoo per capelli; Dentifricio; Spazzolino da denti; Rasoio monouso; Fazzoletti di carta; Salviettine umide; Carta igienica in rotoli; Assorbenti; Cotton fioc per bambini.

Articoli per la protezione personale: Mascherina chirurgica; Tuta protettiva; Guanti; Occhiali protettivi o visiera; Grembiule; Disinfettante mani a base alcool; Antisettico antibatterico; Salviettine umide a base di alcool; Prodotti per sanificazione delle stanze.