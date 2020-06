Ram Mangtoo, indiano classe 1958, è stato prosciolto.

Tentò di bruciare la moglie: prosciolto perché non in grado di stare a processo

Nel 2014, all’inizio dell’anno, era finito nei guai. Per quale motivo? L’uomo qualche mese prima, nel 2013, aveva tentato di dare fuoco alla giovane moglie che in quel periodo aveva 34 anni. Un gesto di una gravità inaudita. L’uomo, residente a Ludriano di Roccafranca, qualche anno dopo era finito a processo con l’accusa di tentato omicidio. Ma qualche anno fa, dopo essere tornato in India, era stato ferito gravemente da alcuni uomini, probabilmente parenti della moglie, con dei colpi di pistola. Oggi il presidente della Prima sezione penale, Roberto Spanò, a seguito di perizia medico legale, ha emesso sentenza di non doversi procedere per incapacità di stare a processo. L’indiano, difeso dall’avvocato di Brescia Elena Scotuzzi, si trova ancora ricoverato in una struttura di lunga degenza in India.