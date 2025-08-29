Il caso

Tentato furto, ricettazione e porto abusivo di armi: denunciato un 32enne.

Nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 agosto 2025 i carabinieri della stazione di Nuvolento hanno denunciato a Mazzano in stato di libertà un pregiudicato 32enne per tentato furto, ricettazione e porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.

A seguito di una segnalazione presentata per la presenza di un uomo sospetto, i militari sono riusciti a rintracciare un 32enne non lontano dalla scuola primaria Rita Levi Montalcini di Mazzano. Qui, poco prima, aveva tentato di accedere molto probabilmente con l'intento di compiere un furto. Ha infatti tentato in un primo momento di infrangere il vetro di una porta secondaria tramite un bastone.

Scatta la denuncia

I militari intervenuti, dopo aver bloccato l’uomo che nel frattempo si era nascosto in un’auto in sosta, hanno rinvenuto nella sua disponibilità altri oggetti derivanti da furto tra cui uno smartphone, nonché un coltellino e una roncola. L’uomo, dopo gli accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà alla autorità giudiziaria.