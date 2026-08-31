Tentato furto in un’abitazione, uno dei responsabili fugge dalla caserma ma viene ritrovato: arrestati.

A Rezzato tentato furto in un’abitazione

Sono scattate le manette ai polsi di tre cittadini italiani lo scorso 27 agosto: su di loro precedenti penali e di polizia: sono ritenuti i presunti responsabili del tentato furto aggravato in abitazione in concorso. I tre sono stati sorpresi all’interno di un’abitazione dove si erano introdotti dopo aver forzato la porta, a coglierli sul fatto i carabinieri della stazione di Rezzato . I militari hanno raggiunto l’abitazione su richiesta di alcuni cittadini.

Fugge dalla caserma

Una volta in caserma uno dei tre è sfuggito alla vigilanza, si è quindi allontanato dalla caserma a piedi facendo perdere le proprie tracce. Lo stesso fuggitivo è stato rintracciato poco dopo a Torbole Casaglia dai militari di Rezzato: questi ultimi, insieme ai carabinieri della stazione di Travagliato lo hanno quindi nuovamente arrestato anche per il reato di evasione.

A seguito del rito per direttissima, i tre sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di firma in caserma in attesa dell’udienza.