Tentato furto a Manerbio, arrestato un 47enne

Nella mattinata di ieri, venerdì 10 luglio, i Carabinieri della Stazione di Manerbio hanno tratto in arresto un 47enne, ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato su autovettura.

Tentato furto

I militari dell’Arma, dopo aver notato nei giorni scorsi una macchina sospetta aggirarsi nel circondario, hanno predisposto un servizio ad hoc che ha consentito di identificare il conducente e di sorprenderlo durante un furto su un auto in sosta. Lo stesso, fermato e controllato poco dopo dai militari, è stato trovato ancora in possesso della refurtiva, consistente in un marsupio contenente denaro contante.

Arresto

All’interno dell’abitacolo della sua autovettura sono stati anche rinvenuti e sequestrati arnesi atti allo scasso. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario e l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Proseguono gli accertamenti per verificare il coinvolgimento dell’arrestato in altri episodi analoghi. La responsabilità penale dell’indagato sarà comunque accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.