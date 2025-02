Tentano la rapina armati di scaccia cani: denunciati due giovani a Roncadelle.

Due giovani di 22 e 19 anni sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Roncadelle. I due hanno tentato una rapina nella notte del 20 febbraio scorso: si trovavano a bordo di un furgone quando hanno avvicinato un uomo intento a passeggiare con la sua bicicletta a poca distanza da dove abitava, gli hanno intimato di consegnare loro il denaro in suo possesso.

Alla vittima è stata mostrata anche una pistola che si è poi rivelata essere una scaccia cani dalla quale è stato esploso un colpo prima della fuga dei due malviventi a forte velocità per le vie del paese. Di fatto senza riuscire a portare a termine la rapina.

Immagini e interrogatorio

Una volta raggiunta la denuncia, i Carabinieri di Roncadelle si sono messi sulle tracce dei due cercando di individuarli tramite le immagini degli impianti di videosorveglianza ma anche tramite l'interrogatorio dei testimoni: in breve sono riusciti ad individuare i due responsabili per i quali è subito scattata la denuncia per tentata rapina aggravata in concorso.