Tentano la fuga ma vengono fermati: in auto trovati arnesi per lo scasso e passamontagna.

Fermati, dopo aver tentato la fuga

Nella notte tra lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile 2025 una pattuglia della Sezione Radiomobile Carabinieri di Chiari ha intercettato nel centro di Lograto un’autovettura con a bordo due soggetti che, alla vista dei militari, hanno cercato di sottrarsi al controllo compiendo prima una serie di manovre spericolate nel centro abitato per poi abbandonare il mezzo nel tentativo di allontanarsi a piedi.

Uno dei due, che è stato poi identificato, è riuscito a dileguarsi mentre il secondo è stato fermato nonostante, ancora alla ricerca di una via di fuga, avesse posto in essere resistenza fisica spintonando i carabinieri.

Cosa è emerso dalla perquisizione

La perquisizione ed i controlli sul mezzo chiarivano le ragioni della resistenza posta in essere, i due cittadini marocchini, che viaggiavano a bordi di un’autovettura sprovvista di assicurazione e revisione, risultavano infatti essere fra l’altro in possesso di vari arnesi da scasso ed un passamontagna. I due magrebini, un 38enne ed un 36enne in Italia senza fissa dimora, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.