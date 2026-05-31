Tentano la fuga in auto: fermati dalla Polizia locale di Leno

Un intervento della Polizia Locale di Leno ha consentito di individuare e fermare tre soggetti già noti alle forze dell’ordine nel corso di un’attività di controllo del territorio.

Tentata fuga

L’attenzione degli agenti è stata attirata dai movimenti sospetti di un’autovettura che si aggirava nella frazione di Castelletto di Leno con modalità ritenute particolarmente anomale dai pattuglianti. Alla vista di una delle pattuglie infatti, il conducente avrebbe tentato di sottrarsi al controllo, dando luogo a una breve fuga. Grazie al coordinamento delle tre pattuglie impegnate nel servizio, il veicolo è stato bloccato all’interno del parcheggio del cimitero della frazione di Castelletto, dove gli agenti sono riusciti a chiudere ogni possibile via di uscita, impedendo la fuga degli occupanti e procedendo così al controllo in condizioni di sicurezza.

Possesso di stupefacenti e patente falsa

A bordo del veicolo sono stati identificati tre sudamericani, tutti già conosciuti dalle forze dell’ordine per precedenti specifici legati a furti con destrezza, rapine, borseggi e reati contro il patrimonio. A carico dei soggetti è scattato così il fermo per identificazione e sono stati così accompagnati presso il Comando della Locale per gli accertamenti e le verifiche del caso. Al termine delle attività, i tre sono stati segnalati alla Prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti. Il conducente è stato inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’utilizzo di una patente risultata falsa, mentre un altro soggetto è stato deferito in quanto risultato irregolare sul territorio nazionale.