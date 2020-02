Tentano il furto nella notte: i ladri fuggono dopo aver avvelenato il cane. È accaduto in una cascina a Castegnato.

Tentano il furto nella notte: i ladri fuggono dopo aver avvelenato il cane

A Castegnato un cane è morto per mano di una banda di malviventi che volevano introdursi in casa.

È accaduto ieri in una cascina sita in via Coronino.

La ricostruzione

Ieri mattina i proprietari dell’abitazione, una cascina in via Coronino, hanno trovato il loro cane, un pastore bergamasco, che si comportava in maniera insolita: era privo di energie e totalmente apatico.

Solo poche ore prima, attorno alle 3 nella notte tra domenica e lunedì, avevano udito l’animale abbaiare e ringhiare in maniera arrabbiata: dapprima avevano pensato che fosse stato disturbato da alcuni gatti, ma al risveglio è stato tutto chiaro.

Tentativi

“La nostra cascina è chiusa sui quattro lati – ha commentato il proprietario di casa – Charle (così si chiamava il cane, ndr) stava sempre nel parco, non si allontanava mai da solo e nei giorni scorsi non ha mangiato nulla di diverso. Abbiamo capito troppo tardi il motivo dei suoi avvertimenti notturni”. L’uomo, tra l’altro, ha raccontato che anche la cagnolina del fratello, che abita nello stesso contesto, era agitata. Solita a dormire all’esterno, ha grattato con forza, spaventata, la porta di casa per poter entrare.

Qualcuno, quindi, ha gettato dall’esterno dei bocconi contaminati.

Portato dal veterinario, è stato subito chiaro che il cane fosse stato avvelenato e per lui non c’è stato nulla da fare. Dopo ore di agonia è spirato a causa della sostanza ingerita.

Non è la prima volta che i ladri tentano di introdursi nell’abitazione: soltanto un paio di mesi fa la famiglia aveva notato che uno degli ingressi, un portone in ferro massiccio, era stato forzato e aperto.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE