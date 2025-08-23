Furti

Tentano il colpo al bancomat di Urago d'Oglio, banda fermata dai carabinieri

L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio ha permesso il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine

Urago d'Oglio
Pubblicato:

Niente da fare per un manipolo di malviventi che ha provato a forzare un bancomat a Urago d'Oglio.

Cosa è successo

Nottata movimentata quella appena trascorsa per le  pattuglie della Compagnia di Chiari, impegnate in un servizio specificamente predisposto per la prevenzione degli assalti ai Bancomat. Infatti la presenza dei militari sul territorio ha disturbato e fatto desistere dall’azione criminosa una banda di malviventi che stava tentando di forzare uno sportello Atm, verosimilmente al fine di inserire una carica esplosiva per estrarne le banconote.  Ad ora sono in corso le indagini finalizzate all'identificazione dei malviventi. Questo è il risultato di un'opera di intensificazione dei servizi di controllo del territorio, messa in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, che sta ottenendo significativi risultati sia da un punto di vista preventivo che repressivo.

 

