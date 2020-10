Tentano di truffare un’anziana al cimitero ma lei mette i ladri in fuga

Tentano di truffare un’anziana al cimitero di Orzivecchi ma lei mette i ladri in fuga. E’ accaduto ieri al camposanto di Orzivecchi.

Ladri al cimitero

Tanto spavento ma fortunatamente l’84enne orceana è riuscita a mettere due malviventi in fuga. E’ quello che è successo ieri all’ora di pranzo al camposanto di Orzivecchi dove si era recata per far visita alle tombe dei parenti. All’ingresso è stata avvicinata da una donna vestita di nero, che le ha chiesto insistentemente un’offerta ma l’anziana ha declinato, affermando che non aveva con se nulla, dato che non portava mai la borsa al cimitero. Da dietro una lapide però, è spuntato un complice che, con la scusa di volerle provare una maglietta, ha avvicinato le mani al collo dell’anziana, dove era appesa una catenina d’oro. L’84enne però, ha iniziato a urlare proprio mentre alcune persone del paese stavano varcando la soglia del camposanto e ha messo in fuga i due. Al momento non è stata sporta denuncia.