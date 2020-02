Tentano di rapinare la farmacia e fuggono gettandosi nel Mella: è successo questa sera, verso le 18, a Milzano.

Tentano di rapinare la farmacia

L’allarme è scattato verso le 18 quando due individui con il volto coperto da un passamontagna e le mani guantate hanno fatto irruzione nella farmacia in via Fratelli Bandiera e, imbracciando un coltello, minacciando la titolare e suo marito per farsi consegnare l’incasso della giornata. Uno di loro ha girato dietro il bancone e ha strappato la cassa, ma nel mentre la donna è scivolata e caduta. Nel vedere la scena, il marito della farmacista si è scagliato contro il rapinatore e ha afferrato la cassa per riprendersela. Nella breve colluttazione, la donna è riuscita a far scattare l’allarme allertando i soccorsi.

La fuga nel Mella

Nel sentire l’allarme i ladri se la sono data a gambe, urtando anche una cliente che è caduta per terra. Si sono dati alla fuga per le vie del paese e per i campi, inseguiti prima dal marito della farmacista e dal figlio della cliente, poi da una pattuglia dei carabinieri che si trovava in zona e che li ha intercettati. La fuga rocambolesca è durata diversi minuti finché i due malviventi si sono gettati nel Mella, facendo perdere le loro tracce.

