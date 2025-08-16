Tenta la fuga con lo zaino pieno di prodotti per la cura del corpo rubati: arrestato 46enne.

il caso

Rezzato
Sono stati gli agenti del Comando della Polizia Locale di Rezzato a bloccare un cittadino 46enne clandestino, giunto in Italia da qualche settimana. A notare l'uomo, in particolare, personale del supermercato di via Garibaldi a Rezzato: il soggetto in questione avrebbe dapprima varcato le casse e, successivamente all'uscita, con in spalla uno zaino pieno di prodotti per la cura del corpo, avrebbe tentato di darsela a gambe.

L'intervento della Polizia Locale

Si sono rivelati infatti inutili i tentativi dei dipendenti di far aprire all'uomo al borsa per mostrarne il contenuto: per tale motivo è stato richiesto l'intervento di una pattuglia della Locale che ha perquisito l'uomo trovando numerosa merce per un valore complessivo di 450 euro. Ai polsi del 46enne sono scattate le manette. Sono in corso le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.

