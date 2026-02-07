Tenta il furto in pizzeria a Rovato, ma viene sorpreso dai Carabinieri

L’intesa azione di controllo straordinario del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Chiari ha dato i suoi frutti: un arresto per tentato furto aggravato nella pizzeria Amici di Rovato.

Arresto in flagranza di reato

Nelle prime ore del mattino oggi, sabato 7 febbraio, intorno alle ore 04.35, una pattuglia della Sezione Radiomobile, durante il transito in via Galdina a Rovato, ha sorpreso un uomo completamente vestito di nero e con il volto travisato mentre tentava di forzare la porta d’ingresso della Pizzeria “Amici”. L’uomo, identificato successivamente in B.E. (32enne di origine albanese, residente a Cologne, pregiudicato), alla vista dell’auto istituzionale ha tentato una fuga a piedi. I militari lo hanno raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento dando seguito ad una perquisizione personale che ha permesso di trovare e sequestrare l’attrezzo da scasso utilizzato per l’effrazione. Grazie alla tempestiva denuncia del titolare dell’esercizio e all’analisi delle immagini di videosorveglianza che ritraevano l’uomo inequivocabilmente durante l’azione delittuosa, il 32enne è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato (ex artt. 56, 624 e 625 c.p.).