Tenta di pagare il conto con banconote false, denunciato

In questo fine settimana, il Comando Provinciale Carabinieri di Brescia ha proseguito con servizi di controllo del territorio rafforzati nelle zone dei laghi, in quelle montane e nella Bassa bresciana, prediligendo le zone affollate di turisti e i luoghi di maggiore aggregazione, anche giovanile.

Nella fattispecie, i militari delle Compagnie Carabinieri di Breno, Chiari, Desenzano del Garda, Salò e Verolanuova sono stati impiegati con numerose pattuglie, anche a piedi. I servizi sono stati svolti, oltre che con l’etilometro, anche con l’ausilio di unità cinofila.

Tenta di pagare con banconote false: denunciato

Nel corso delle attività a Darfo Boario Terme, Desenzano del Garda, Manerbio, Orzinuovi, Sirmione e Lonato, sono i Carabinieri hanno effettuato numerosi posti di controllo rinforzati, anche finalizzati a contrastare la guida sotto l’effetto di alcolici tramite l’impiego dell’etilometro. Complessivamente sono state ritirate 11 patenti di guida, 5 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza e altre 6 sanzionate amministrativamente. Inoltre, un'altra persona è stata denunciata perché avrebbe tentato di pagare il conto presso un noto locale del lungo lago di Garda utilizzando delle banconote false.

Furto in abitazione, arrestato un uomo a Gavardo

A Gavardo i Carabinieri, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno tratto in arresto per furto in abitazione un uomo della provincia di Bergamo il quale, durante la notte, si sarebbe introdotto all’interno di un appartamento asportando un computer portatile. L’uomo - controllato poco dopo dai Carabinieri che rinvenivano la refurtiva, restituendola al legittimo proprietario - è stato anche segnalato alla Prefettura poiché in possesso di una dose di cocaina.

Droga nel locale, denunciato il titolare

A Gardone Riviera, i Carabinieri hanno controllato un locale pubblico con l’unità cinofila denunciando il titolare per detenzione di sostanze stupefacenti poiché è stato trovato in possesso di circa 15 g di hashish. Uno dei dipendenti, invece, è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Rimpatriato un clandestino irregolare

A Verolanuova, durante un controllo nella pubblica via, i Carabinieri hanno fermato un cittadino non comunitario risultato irregolare sul territorio dello Stato e, poiché destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato accompagnato presso il centro di permanenza per il rimpatrio.

Sul lago d'Iseo

Complessivamente, sono state sottoposte a controllo 661 persone, 427 veicoli e 7 natanti sul lago di Iseo, nonché elevate 33 sanzioni al Codice della Strada.