Tenta di investire un 20enne con il furgone dopo una lite nel parcheggio, scatta la denuncia

Dopo una lite nel parcheggio della farmacia ingrana la marcia e col furgone delle consegne tenta di investire un 20enne di Adro e si schianta contro l’ingresso della pizzeria «Le Piramidi» di via Simoni ad Adro. Fortunatamente il giovane franciacortino di origini egiziane è riuscito a scansarsi e a evitare il mezzo, uscendone illeso. Denunciato invece il corriere che voleva travolgerlo, un 30enne residente a Brescia originario dello Sri Lanka.

Allertate le forze dell'ordine

É successo martedì sera, una manciata di minuti dopo le 19. Dopo lo schianto contro lo stabile che ospita la pizzeria, è scattata la chiamata alle Forze dell’ordine e la centrale operativa della Compagnia carabinieri di Chiari ha inviato sul posto una pattuglia della sezione radiomobile. Una volta giunti ad Adro i militari hanno trovato il furgone del corriere che consegna i medicinali alla farmacia schiantato contro la pizzeria poco distante, con le ruote sulla scalinata all'ingresso del locale. A bordo strada, invece, il pizzaiolo 20enne e il corriere, che avevano appena discusso per il parcheggio di un disabile.

Tenta di investire un 20enne con il furgone

Stando alle ricostruzioni, il corriere avrebbe parcheggiato il mezzo nel posto per i disabili quando, mentre scaricava i farmaci da consegnare, è arrivata un’auto con il tagliando disabili che aveva necessità di posteggiare nello stallo dedicato. A intervenire a tutela dello sfortunato che si è trovato il posto auto occupato da un mezzo che non aveva il diritto di parcheggiare lì è stato il pizzaiolo delle “Piramidi”. Ed è proprio tra quest’ultimo e il corriere che è nato un acceso diverbio. Dopo essersi scontrati verbalmente, il corriere ha preso il furgone e ha imboccato via Simoni per andarsene, ma subito dopo ha fatto inversione e, con il piede sull’acceleratore, avrebbe tentato di travolgere il pizzaiolo, finendo la sua corsa contro l’ingresso dell’esercizio pubblico.

Fortunatamente il 20enne è rimasto illeso, mentre il 30enne è stato denunciato per tentate lesioni e danneggiamento.