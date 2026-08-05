Ha colpito ripetutamente con pugni e calci la persiana di una portafinestra finendo per danneggiarla

Tenta di introdursi in un’abitazione passando dal giardino: in manette un 28enne.

A Milzano: tenta di introdursi in casa

Sono scattate le manette ai polsi di un rumeno di 28 anni nelle prime ore della mattinata di martedì 4 agosto 2026, nel corso di un servizio di controllo del territorio da parte dei carabinieri della stazione di Pontevico. L’intervento in via Battisti a Milzano: l’uomo è stato trovato visibilmente alterato. Dopo essersi introdotto nel giardino di proprietà di un 60enne del luogo che ha poi sporto querela, si è trattenuto nell’area privata, per poi tentare di introdursi nell’abitazione. Il 28enne ha colpito ripetutamente con pugni e calci la persiana di una portafinestra finendo per danneggiarla.

Arresto convalidato

Il 28enne è stato bloccato dai militari con il supporto di un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, quindi immobilizzato e condotto in sicurezza presso la Stazione Carabinieri. Ieri (martedì 4 agosto 2026) in Tribunale a Brescia è stato celebrato il giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato. Il 28enne è stato condannato alla pena di un anno di reclusione e rimesso in libertà.