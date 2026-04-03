Ha cercato di dare fuoco alla porta di un appartamento: un gesto che sarebbe riconducibile a ruggini personali con gli inquilini.

Martedì sera a Erbusco i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari, in collaborazione con i colleghi della stazione di Rovato, hanno denunciato un cittadino marocchino di 45 anni, M.F., ritenuto responsabile del reato di danneggiamento seguito da incendio.

Tenta di dare fuoco a un appartamento per vendetta

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L’allarme è scattato intorno alle 21.50, quando alla Centrale operativa è arrivata la segnalazione di un uomo che aveva appena appiccato un rogo alla porta d’ingresso di un’abitazione, dandosi alla fuga subito dopo. Giunti sul posto, i militari hanno rapidamente intercettato il soggetto, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni: il 45enne si stava allontanando a piedi e alla vista delle divise ha tentato inizialmente di scappare. Poi, vistosi braccato, ha assunto un atteggiamento estremamente aggressivo e provocatorio, rivolgendo gesti oltraggiosi verso gli operanti. La situazione di tensione è stata prontamente risolta grazie alla professionalità dei carabinieri; l’uomo è stato immobilizzato senza provocare e subire ulteriori danni.

In tasca aveva l’accendino usato per appiccare il rogo

Al momento del fermo, il 45enne appariva in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Le tracce di fuliggine sugli abiti e il persistente odore di bruciato l’avevano già praticamente incastrato, ma la successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, nella tasca dei jeans, anche l’accendino utilizzato per innescare le fiamme. Dalle indagini, sembra che il gesto sia riconducibile a tensioni tra gli inquilini dell’appartamento e il 45enne, sulla carta residente a Romano di Lombardia (in provincia di Bergamo) ma di fatto «ospite» a Erbusco: tuttavia, proprio, per i suoi comportamenti molesti era stato «sfrattato» dai connazionali. Da qui, probabilmente, è maturata la decisione di vendicarsi, dando fuoco alla casa: un epilogo che è stato evitato grazie alla prontezza di un residente che non solo ha allertato le forze dell’ordine, ma è riuscito anche ad arginare le fiamme prima che il rogo si propagasse. Fondamentale, ovviamente, anche la tempestività dei carabinieri, che hanno intercettato il piromane in fuga e l’hanno fermato, evitando ulteriori ritorsioni.