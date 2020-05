Tenta di buttarsi dal balcone: salvato dai soccorsi

Era appeso alla ringhiera del balcone, in stato confusionale. Gridava “Aiuto”, ma al tempo stesso rifiutava i tentativi dei famigliari di salvarlo. Alla fine, comunque, il peggio è stato evitato grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, e il giovane, trasportato in ospedale, se l’è cavata con un trauma all’addome.

Tenta di buttarsi dal balcone

La chiamata al 112 è scattata poco prima delle 10 in via Montenero. Il giovane, un trentenne, era aggrappato al balcone, al primo piano di una villetta, ed era pronto a buttarsi. Pur trattandosi di un’altezza tutto sommato contenuta (sotto al balcone c’era anche una tenda solare in grado di attutire la caduta), la situazione ha destato grande preoccupazione, mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri di Rovato e anche gli uomini della Polizia Locale, oltre a due ambulanze.

In ospedale

Il giovane, in stato confusionale, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Chiari.. La presenza massiccia di mezzi di soccorso ha richiamato l’attenzione dei vicini e anche l’assessore alla Sicurezza Pieritalo Bosio si è accertato dell’esito delle operazioni di salvataggio.

