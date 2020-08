“Non apriva bocca” alle domande dei Carabinieri: trovate ben otto dosi di sostanza stupefacente nelle “fauci” del giovane

Teneva la “bocca chiusa”… per nascondere la cocaina: arrestato un 21enne

Un normale servizio di controllo del territorio ha portato ad esiti inaspettati per i Carabinieri di Bagnolo Mella che nei giorni scorsi hanno fermato un’auto con a bordo un giovane, nel territorio di Flero.

Durante il controllo i militari si sono insospettiti dallo strano comportamento tenuto dall’automobilista che era parecchio agitato alla vista degli uomini della Benemerita. I militari hanno così effettuato una perquisizione conclusasi con esito negativo. Ad aumentare i sospetti il fatto che il ragazzo non rispondeva alle domande a lui poste; hanno chiesto così al 21enne di aprire la bocca, sino a quel momento rimasta serrata, scoprendo al suo interno ben otto dosi di cocaina per un totale di 4,8 grammi di sostanza stupefacente.

I Carabinieri lo hanno quindi tratto in arresto per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane di cittadinanza albanese, incensurato in Italia ma senza fissa dimora è stato sottoposto a rito direttissimo e il Giudice ne ha convalidato l’arresto e lo ha condannato ad un anno e 4 mesi di reclusione con sospensione della pena ed immediata espulsione dall’Italia.