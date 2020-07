Teneva droga per 100mila euro tra i giochi dei bambini.

Arrestato un 49enne di Montirone

Teneva la droga, per un valore superiore ai 100mila euro, sul tavolo della cucina dove i due figli di 5 e 7 anni giocavano. E’ finito nei guai un 49enne di Montirone che è stato arrestato dai Carabinieri di San Zeno. I militari si sono appostati nei pressi della sua casa, dove da qualche tempo era stato segnalato movimenti di auto e hanno atteso che giungessero alcuni clienti per intervenire. Quando l’uomo si è accorto della presenza delle Forze dell’ordine ha cercato di sbarazzarsi della cocaina, non ancora tagliata, ma alcuni involucri gettati dalla finestra non sono però finiti oltre il giardino. Il 49enne, uscito dalla finestra, ha cercato di farli sparire ma è stato poi fermato e arrestato dai militari. L’operazione si è chiusa con il sequestro di un etto e mezzo di cocaina, mentre l’uomo è finito ai domiciliari.