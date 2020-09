Tappa a Rovato per il Premio cuore d’oro GALLERY

Ha fatto tappa per la prima volta in territorio rovatese il prestigioso Premio cuore d’oro per la solidarietà e la pace. Da quest’anno, infatti, l’Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali (ideatrice dell’iniziativa) è presente in Lombardia e la sua sede è proprio a Rovato, guidata dal responsabile Pasquale Gallina. E non è tutto: tra le realtà che hanno ricevuto il riconoscimento sabato 5 settembre c’era anche un’associazione locale, ossia la Rovato soccorso, insieme ad altri sodalizi bresciani.

Fa tappa a Rovato il Premio cuore d’oro

Oltre alla Rovato Soccorso sono stati premiati il Cosp di Flero, l’associazione Priamo di Brescia, il Centro di orientamento pastorale, il cui presidente è il vescovo emerito di Palestrina Domenico Sigalini, la Rsa “Paola di Rosa” di Capriano del Colle e la dottoressa Federica Biagi, responsabile dei Servizi alla persona della Fondazione “Paola di Rosa”. Un riconoscimento è stato assegnato anche al Movimento Europeo per i Diversamente abili.

Cerimonia e convegno

La cerimonia nella sala del pianoforte del Municipio è stata preceduta da un convegno dedicato alla figura di San Bernardo di Chiaravalle e intitolato «Guarda le stelle, invoca Maria»; relatori monsignor Sigalini, Pasquale Gallina e Massimo Maria Civale, vicario generale dell’accademia delle Culture e delle Scienze. A fare gli onori di casa il sindaco Tiziano Belotti e l’assessore Valentina Bergo.