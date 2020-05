Tanti auguri mamma! Pensieri, disegni e fotografie per festeggiare insieme

E’ un giorno davvero importante. Come sempre, la domenica più vicina all’8 maggio, si festeggia ufficialmente la Festa della mamma! Nonostante l’emergenza, abbiamo cercato di fare in modo che questo giorno potesse essere speciale. Insieme ai nostri giornali, ChiariWeek, ManerbioWeek, GardaWeek e MontichiariWeek, avete infatti trovato tantissime fotografie, pensierini e disegni. Eccone degli altri!

Tanti auguri mamma!

Alcuni sono arrivati dopo la scadenza, altri (e per questo ci scusiamo) ci sono sfuggiti. Siamo letteralmente stati sommersi dai messaggi e questo ci riempie il cuore di gioia. Ma non è troppo tardi. Ecco una prima carrellata di auguri e dediche! Sotto troverete altre ricchissime gallery.

Pensierini da Cologne

Ecco i pensierini della scuola primaria di Cologne, precisamente della 4C.

Mamma sei la mia amica del cuore e ti voglio tanto bene. Auguri! – Tabuncic Maria

Cara Mamma, sei una gioia per me, sei sempre nel mio cuore. Ti voglio tanto Bene – Bashmeta Albiol

Cara mamma, ti ringrazio per tutte le volte che mi aiuti nelle difficoltà. Sei sempre affettuosa e gentile e quando sono con te mi sento al sicuro. Ti voglio bene! – Matteo Verzelletti

Alla mia mamma Simonella, bella come una cascatella: tu sei brillante come un diamante, ti regalerei dei fiori di mille colori! – Asia Duranti

Per la mia mamma. Mamma grazie per il tuo aiuto. Lo so che ce la posso fare. E che da grande quando andrò a lavoro tu non potrai aiutarmi e quindi ho deciso di impegnarmi. Ringrazio anche le maestre per tutto il loro impegno. Auguri mamma, ti amo tanto – Lorenzo Tamanza

Buona Festa della mamma, che mi stai sempre vicino. A lei comprerei il mondo intero, ma per ora le regalo questo pensiero. Questo messaggio lo dedico a mia mamma Silvia, la persona più importante che ci sia. – Agnese Sottini

Questo è per te mamma. Tu sei speciale per me mamma, perché mi hai insegnato così tanto che ti ringrazio nel profondo del mio cuore. Buona festa della Mamma! – Uberi Giorgia

Grazie mamma per esserestata così gentile con me e con i miei fratelli. Mi prepari sempre da mangiare e giochi con me. Ti voglio bene Mamma – Denzel Yadom Akosah

Per te Mamma. Mamma tu sei speciale, sei la mia amica migliore. Ti voglio tanto bene. Auguri Mamma – Elisa Fortunato

La mia mamma é dolce e carina, mi aiuta ogni giorno, ogni sera e ogni mattina, mi rassicura se sono giù e con i suoi abbracci mi tira su! Perché lei è la mia amica migliore e rende la vita di ogni colore. – Paolo Bosetti

Adoro la mia mamma perché mi sta sempre vicino e mi aiuta nelle difficoltà.. Adoro la mia mamma perché è la più simpaticissima dell’universo e mi fa’ sempre ridere; Adoro la mia mamma perché mi rassicura sempre; La mia mamma è unica…perché è la mia mamma. – Christian Mari

Grazie mamma per tutto quello che fai per me. Anche quando mi sgridi perché combino qualcosa, io so che lo fai per me. Ti voglio tanto bene. – Andrea Doneda

Mamma mi stai sempre vicino soprattutto nei momenti difficili in cui io ho bisogno di te..sei la mamma migliore del mondo! – Riccardo Mirani

