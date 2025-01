Tante novità in tema di raccolta differenziata a Rezzato.

A Rezzato tante novità in tema di raccolta differenziata

Il 2025 si apre all'insegna di numerose novità che riguardano la raccolta differenziata e l'igiene urbana a Rezzato. Tra le novità annunciate quella che riguarda la sostituzione dei sacchetti di carta che ad ora vengono usati per la raccolta dell'umido. Al loro posto verranno introdotti sacchetti compostabili in bioplatisca. Questi ultimi sono decisamente meno costosi e si potranno trovare dai distributori presenti in città.

Potenziamento del servizio di pulizia delle strade

Una mossa che non solo strizza l'occhio all'ambiente ma anche al portafoglio: in questo modo, infatti, l'Amministrazione comunale avrà la possibilità di risparmiare circa 30mila euro. Denaro, quest'ultimo, che sarà quindi impiegato per incrementare il servizio di pulizia delle strade andando ad aumentare la presenza della spazzatrice in città: non più solo una volta al mese (nelle vie secondarie) e non più una volta alla settimana (in quelle centrali).

Altra novità non di poco conto l'introduzione del soffiatore che consente una pulizia più accurata della città. Per rendere funzionale il servizio sarà necessaria l'introduzione di un nuovo operatore, in particolare nelle giornate di sabato, all'interno dell'isola ecologica di via Amendola.

Un contenitore (gratis) per la carta e l'ecocalendario

Arriva poi il contenitore comunale ad uso gratuito per la raccolta della carta, un modo per evitare che il materiale si sciupi quando piove con conseguente maggiori difficoltà da parte di coloro che devono effettuare la raccolta. Per entrarne in possesso è necessario prenotarlo tramite mail scrivendo a: sviluppoterritorio@comune.rezzato.bs.it.

Per quanto riguarda invece l'ecocalendario, quest'anno non è stato distribuito abitazione per abitazione. Chi lo volesse può ritirarlo negli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa del comune.

