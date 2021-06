Tanta paura per un'anziana, bloccata nella sua abitazione invasa dal fumo. E' accaduto pochi minuti fa, intorno alle 22.30, in via Carvasaglio nel centro di Palazzolo. Sul posto si sono portati due mezzi dei Vigili del fuoco, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, i militari della stazione locale e una pattuglia della Stradale.

La casa invasa dal fumo

I Vigili del fuoco hanno tratto in salvo la donna, che abita al primo piano e che è stata soccorsa sul posto. Il problema era rappresentato dal fumo, non dalle fiamme: pare infatti, che alcune carte abbiano preso fuoco all'interno del camino, rendendo l'aria irrespirabile. Le fiamme, però, non si sono propagate all'interno dell'abitazione.