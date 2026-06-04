L'allarme è scattato alle 8.20 di questa mattina

Tangenziale Sud a Mazzano: trovato il corpo senza vita di un uomo.

A Mazzano, ritrovato il corpo senza vita di un uomo in Tangenziale Sud

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato alle 8.20 circa di questa mattina (giovedì 4 giugno 2026) lungo la Tangenziale Sud all’altezza di Mazzano. Ad essere rinvenuto vicino alla sede stradale il corpo senza vita di un uomo di 44 anni di Mazzano del quale non si avevano più sue notizie da ieri sera (mercoledì 3 giugno 2026). Ad intervenire sul posto un’automedica ma i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Indagini in corso

Ancora non si conoscono le cause all’origine del decesso, sono infatti in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Mazzano che stanno operando congiuntamente ai militari della Compagnia di Brescia. Al momento, sul corpo dell’uomo, non sono stati rinvenuti segni di violenza, non si esclude quindi che potrebbe essersi tratto di un gesto estremo o forse di morte per cause naturali.