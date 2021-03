Tamponi molecolari in paese ma servono le adesioni

Tamponi all’auditorium, servono adesioni per poter partire a Pompiano.

Un’idea ben strutturata e lanciata dall’Amministrazione comunale nei giorni scorsi: di questi tempi servono tamponi, molecolari, per snellire le pratiche Ats.

Così è stato messo a disposizione l’Auditorium, grande spazio in centro paese, e il personale del Poliambulatorio Specialistico Galeno farà i tamponi.

Tamponi molecolari in paese

«L’Amministrazione Comunale, anche in considerazione dei giorni di attesa per la prenotazione e l’esecuzione del tampone da parte di Ats, intende promuovere, in collaborazione con il Poliambulatorio Specialistico Galeno, un servizio di screening sul territorio mediante l’esecuzione di test antigenici per la rilevazione del Covid, ovvero un tampone rapido – ha spiegato il sindaco Giancarlo Comincini – In caso di positività del test rapido verrà eseguito immediatamente il tampone molecolare. Possono partecipare cittadine e cittadini di qualsiasi età, che non presentino sintomi e non siano in quarantena. Il costo è di30 euro di cui 20 a carico dei cittadini aderenti e 10 per quelli residenti a Pompiano. Possono aderire anche persone non residenti a Pompiano sempre pagando 30 euro. Il pagamento della quota di spettanza dovrà essere effettuato contestualmente all’esecuzione del tampone. L’eventuale tampone molecolare, eseguito in caso di esito positivo del tampone rapido, verrà garantito gratuitamente».

Bisogna raccogliere però quante più adesioni possibili per poter partire al più presto.

«Si può fare online, clikkando sul link che abbiamo lasciato sul sito del Comune – ha spiegato il primo cittadino – Oppure telefonando nei giorni di mercoledì 10 e giovedì 11 marzo 2021, dalle 8.30 alle 14 ai numeri 030.9462016 oppure 030.9462017️. Per l’adesione sarà necessario comunicare nome e cognome, recapito telefonico, indirizzo mail e comune di residenza».

Leggi l’articolo completo su Manerbio Week, in edicola oggi, venerdì 12 marzo