Tamponamento in galleria, traffico in tilt sulla Sp510 all'altezza di Marone.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato questa mattina poco prima delle 9 in codice giallo sulla Sp510 all'altezza di Marone. Il tutto a causa di un tamponamento in galleria. Stando alle prime ricostruzioni ad essere coinvolte sarebbero tre persone ed un neonato.

Come segnalato da Areu l'allarme è scattato in codice giallo, le condizioni dei coinvolti non desterebbero pertanto particolari preoccupazioni.

Disagi sul traffico

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Le operazioni di rimozione delle vetture hanno bloccato la circolazione per circa un'ora e mezza. Ad intervenire sul posto anche la Polizia Stradale per gli opportuni rilievi del caso.