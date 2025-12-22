I tre conducenti dei mezzi sono rimasti feriti ma, per fortuna, solo lievemente

Tamponamento in A35 tra Flero e Poncarale: un’auto si è ribaltata.

Il sinistro si è verificato ieri (domenica 22 dicembre 2025) ed ha visto coinvolti un0auto ed un furgone nel raccordo della A35 tra il comune di Flero e Poncarale.

L’intervento

Dalle prime ricostruzioni pare che all’origine vi sia stato un tamponamento tra due automezzi. Ad intervenire sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei due mezzi coinvolti. A seguito del violento impatto una delle auto si è ribaltata finendo nella corsia di sorpasso.

I tre conducenti dei mezzi sono rimasti feriti ma, per fortuna, solo lievemente. Ad intervenire sul posto due ambulanze del 118 e una pattuglia della polizia stradale per i rilievi.