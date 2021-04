Tamponamento a Dello, scatta il codice rosso.

Incidente a Dello

Paura per una donna di 48 anni che ha tamponato, con la sua utilitaria, un mezzo pesante. L’incidente, per il quale è scattato il codice rosso, è avvenuto nel primo pomeriggio a Dello, lungo la SpIX. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Brescia: la donna, forse per una svista o una distrazione, non avrebbe visto il mezzo pesante e da lì sarebbe nato l’incidente. Sul posto sono giunti subito anche i volontari di Bassabresciana Soccorso che hanno trasportato la 48enne al Civile di Brescia, in codice giallo.