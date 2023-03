Tre veicoli si sono tamponati lungo la Sp510 all'altezza dello svincolo di Provaglio d'Iseo/Provezze, causando forti rallentamenti all'ora di punta del rientro dal lavoro.

Tamponamento a catena in Sp510: rallentamenti tra Iseo e Passirano

E' successo alle 17.30 circa. Un tamponamento a catena ha coinvolto tre veicoli. A bordo un 20enne, un 45enne, un 49enne e un 50enne. Fortunatamente nessuno si è ferito gravemente. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia locale del Sebino orientale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità congestionata a causa dell'incidente. Le ambulanze dei volontari di Bornato e della Croce rossa di Iseo-Palazzolo hanno portato in ospedale i feriti in codice giallo e verde.

Complice l'orario di punta di uscita dal lavoro si sono creati forti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia e diverse code in attesa che i mezzi venissero rimossi dalla provinciale.