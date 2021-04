Tampona un’auto e si ribalta: salvo per miracolo

Tampona un’auto e si ribalta: conducente salvo per miracolo in via Adua a Orzinuovi.

E’ accaduto poco fa a Orzinuovi in via Adua, zona industriale, dove un ragazzo di 27 anni ha tamponato a causa di una svista un’auto per poi ribaltarsi. Una carambola che avrebbe potuto finire in tragedia ma il ragazzo, fortunatamente, è riuscito a uscire illeso dalla sua auto e ha rifiutato i soccorsi. Sul posto per tutti gli accertamenti e i rilievi del caso sono arrivati immediatamente i volontari della Croce Verde della città, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. Il traffico scorre ma comunque lento per poter permettere ai soccorsi di lavorare.