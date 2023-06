Taglio del nastro per la nuova sede del gruppo verolese dei Volontari del Soccorso

Si è tenuta nella mattinata di oggi (domenica 18 giugno 2023) a Verolanuova l'inaugurazione della nuova sede del gruppo verolese dei Volontari del Soccorso in via Lenzi.

Taglio del nastro

Dopo il momento di ieri (sabato 17 giugno 2023) con la dimostrazione gratuita di disostruzione pediatrica al parco Nocivelli, il ritrovo della associazioni questa mattina e partenza del corteo dalle 9 da piazza Libertà verso la sede di via Lenzi accompagnati dal corpo bandistico Stella Polare. A seguire la cerimonia d'inaugurazione nella nuova sede con i saluti delle autorità tra cui il primo cittadino Stefano Dotti che ha dichiarato:

"I volontari e le associazioni sono la parte più bella e importante del nostro paese, la cosa che più qualifica Verolanuova".

Una giornata all'insegna della convivialità

Successivamente è stato possibile visitare i nuovi locali, aperti a tutta la popolazione con un aperitivo offerto dal Gruppo verolese dei Volontari del Soccorso in segno di accoglienza. La giornata di oggi è all'insegna della convivialità: prevista infatti la distribuzione di spiedo d'asporto e, alle 12.30 il pranzo insieme in sede con spiedo bresciano o opzione vegana. La giornata proseguirà poi con l'animazione per bambini per tutto il pomeriggio, nell'occasione verranno inoltre fornite delle pillole di primo soccorso con diverse postazioni attive nelle quali i formatori insegneranno come comportarsi nelle più comuni situazioni di emergenza. La giornata si concluderò con una simulazione d'intervento nel corso della quale verranno fornite indicazioni utili su come intervenire in una missione di soccorso.

Le immagini del taglio del nastro