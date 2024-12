Svuotava i serbatoi dei camion: beccato a Cologne il ladro di carburante.

Beccato a Cologne il ladro che svuotava i serbatoi dei camion

Agiva nella notte, non visto, prendendo di mira le sue grandi vittime: i serbatoi pieni di carburante dei camion in sosta nella zona industriale. Non c’è voluto molto per scovare il responsabile dei furti, un 30enne residente a Cologne, identificato e rintracciato dalla Polizia Locale del Montorfano e dal comandante Luca Leone.

Operazione Van Diesel

A dare il «là» all’operazione Vin Diesel sono stati gli agenti stessi, che durante un controllo ambientale avevano notato un uomo aggirarsi con una tanica nei pressi di un autoarticolato: subito sia da Cologne che da Coccaglio sono arrivate le denunce dei proprietari degli autocarri (si parla di almeno tre casi) che al mattino si svegliavano completamente a secco.

Le indagini

Decisive durante le indagini sono state le immagini della videosorveglianza comunale, fissa e mobile, e il certosino lavoro della Polizia Giudiziaria del Comando del Monte Orfano, che ha permesso di ricostruire i fatti e inchiodare il ladro. Informata, la Procura di Brescia nei giorni scorsi ha disposto la perquisizione dell’abitazione del 30enne, ne quale erano state nascoste taniche di gasolio, cannette, un piede di porco e un imbuto utilizzato per travasare il carburante rubato dai serbatoi.

Il giovane, già noto alla Polizia per un tentato furto con scasso all’oratorio di Cologne avvenuto poco tempo prima, è stato denunciato per furto aggravato e reiterato.