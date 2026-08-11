Svolta digitale all’Asst Franciacorta: nel Fascicolo Sanitario arrivano anche le immagini delle radiografie

Un nuovo passo concreto verso la digitalizzazione della sanità lombarda. L’Asst Franciacorta ha avviato la migrazione verso il sistema regionale del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0), introducendo un’importante novità: d’ora in avanti, oltre ai referti scritti, i cittadini potranno consultare direttamente online anche le immagini degli esami diagnostici.

Dalle radiografie alle risonanze

L’attivazione del servizio avviene in modo progressivo e coinvolge inizialmente le principali indagini effettuate nell’ambito della radiodiagnostica. Tra le prestazioni già interessate figurano esami di uso comune come le classiche radiografie, le Tac, le risonanze magnetiche e la Moc, a cui si aggiungeranno con il tempo ulteriori esami e procedure diagnostiche prodotte in formato digitale.

Vantaggi per i pazienti

La novità semplifica notevolmente la gestione della propria storia clinica. Consultando il Fascicolo Sanitario Elettronico, gli utenti troveranno sia il referto firmato digitalmente dal medico sia la relativa documentazione visiva. Questo passaggio elimina la necessità di richiedere e ritirare fisicamente supporti materiali come i tradizionali cd o dvd presso le strutture ospedaliere, facilitando al contempo la condivisione immediata del materiale con i medici curanti e gli specialisti coinvolti nel percorso di cura.

“L’integrazione delle immagini diagnostiche nel Fascicolo Sanitario Elettronico rappresenta un importante miglioramento del servizio offerto ai cittadini – ha dichiarato Alessandra Bruschi, Direttore Generale di Asst Franciacorta di Chiari – Rendere più semplice e immediato l’accesso alla documentazione significa agevolare i pazienti, favorire la continuità assistenziale e mettere a disposizione dei professionisti informazioni cliniche più complete, nel pieno rispetto della sicurezza e della riservatezza dei dati”.

Per consultare la propria documentazione e rimanere aggiornati sull’attivazione dei servizi è possibile accedere al portale del Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Lombardia o visitare il sito ufficiale dell’Asst Franciacorta.