Sviene e picchia la testa, 13enne finisce in ospedale

Sviene e picchia la testa vicino a casa, 13enne finisce in ospedale.

Sviene e picchia la testa davanti al cancello di casa sua. E’ accaduto poco fa a Villachiara, in una via vicino al centro, dove un 13enne che si trovava nei pressi della sua abitazione si è sentito male: ha perso i sensi ed è caduto, sbattendo la testa al suolo. I genitori, che si trovavano poco distanti, l’hanno subito soccorso e hanno chiamato l’ambulanza. Sono stati attimi di paura: il ragazzo è rinvenuto poco dopo ma è stato trasportato in nosocomio in codice giallo con l’ambulanza per tutti gli accertamenti del caso.