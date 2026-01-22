Ad aiutarlo per prima è stata un'insegnante, che ha sentito un forte odore di alcol. Sul posto anche i carabinieri, per gli accertamenti

Si trovava a scuola, quando è svenuto spaventando tutti. Non per un malessere o un malore, ma perché aveva bevuto: nella borraccia il 14enne, subito soccorso dal personale del 118, però non c’era acqua, ma Sambuca.

Sviene a scuola con una borraccia piena di sambuca: studente di 14 anni soccorso Marone

E’ successo questa mattina, giovedì 22 gennaio 2026, alla scuola media di Marone. Il giovane, classe 2011, era appena rientrato da una gita scolastica quando si è sentito male e ha perso i sensi. Inizialmente si pensava a un semplice malessere, ma la situazione ha assunto contorni ben diversi quando un’insegnante, intervenuta per prestare i primi soccorsi, ha avvertito un forte odore di alcol. Da una verifica è emerso che nella borraccia del ragazzo non c’era acqua, bensì sambuca, un liquore con una gradazione compresa tra i 38 e i 42 gradi. Il giovane, una volta ripresi i sensi, avrebbe ammesso di aver bevuto il contenuto della borraccia durante il viaggio di rientro verso la scuola.

Soccorso dall’ambulanza, lo studente è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Esine per accertamenti. Sul posto, allertati dal 118, sono intervenuto anche i carabinieri della Compagnia di Chiari. Sono i corsi gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e come il ragazzino si sia procurato l’alcolico.