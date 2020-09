Liquame nella roggia e il mulino di Motella di Borgo San Giacomo si riempie di schiuma.

Sversamenti nella roggia e il mulino si riempie di schiuma

Ennesimo sversamento di liquami nelle rogge, a dare l’allarme il primo cittadino Giuseppe Lama, che si è già attivato per cercare di scovare il colpevole. “Succede sempre di domenica, quando non sono in servizio sia la Polizia locale che altri enti predisposti al controllo – ha fatto sapere il sindaco – Sono stato avvisato dagli abitanti di Motella e ho risalito la roggia Fiumera e penso di aver individuato l’origine…. nel Comune di San Paolo. Purtroppo, come spesso accade, la segnalazione arriva un po tardi, ci vuole tempo a risalire ed è già tutto finito. Ne ho parlato con il sindaco di San Paolo e faremo delle verifiche”.